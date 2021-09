Schianto sulla Tiburtina, un’auto si ribalta e finisce su una recinzione: feriti in ospedale

Scurcola Marsicana. Incidente stradale frontale sulla Tiburtina a Cappelle, la frazione di Scurcola Marsicana: un’auto si ribalta e finisce contro una recinzione.

Sul posto per i rilievi del caso sono arrivati i carabinieri. Allertati anche i vigili del fuoco, per rimettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi incidentati.

Le due persone che si trovavano sull’auto che si è cappottata sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso di Avezzano. Le loro condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi.