Schianto sulla Tiburtina, tre auto coinvolte: 4 feriti in ospedale, sono sotto osservazione

Tagliacozzo. Grave incidente stradale questa sera, intorno alle 19, sulla Tiburtina a Tagliacozzo. Quattro persone sono finite in ospedale e sono ancora sotto osservazione. Non sono in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe ci sia stato prima un tamponamento, finito poi in un frontale. Coinvolte due Fiat Punto e una Mini. Due dei feriti erano i conducenti delle Punto: si tratta di due persone di Tagliacozzo. Gli altri due sono conducente e passeggero della Mini, arrivati nella Marsica dalla Provincia di Roma.

Il traffico è rimasto paralizzato per molto tempo, per far sì che i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo potessero eseguire tutti i rilievi.