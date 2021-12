Schianto sulla Tiburtina, due auto coinvolte e traffico in tilt (Video)

Celano. Ennesimo schianto sulla Tiburtina a Celano. Questa volta si è trattato di un violento tamponamento. I conducenti delle due auto coinvolte hanno riportato solo lievi escoriazioni. Si è trattato di un vero e proprio miracolo alla luce dei danni riportati dai mezzi. Una delle due auto è rimasta sulla carreggiata, mentre l’altra è finita fuori strada, restando sospesa in verticale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabineiri della stazione di Cerchio.

Per bonificare l’area sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. Entrambi conducenti sono rimasti sul posto non avendo riportato ferite serie. Ci sono stati problemi al traffico in entrambi i sensi di marcia e la strada è rimasta chiusa per almeno mezz’ora. Due giorni fa un altro violento incidente è avvenuto sulla statale 696, anche in questo caso una strada teatro più volte di gravi incidenti stradali.