Schianto sulla superstrada, quattro persone ferite e tre auto coinvolte nell’incidente. Traffico deviato

Avezzano. Ancora un incidente sulla superstrada del Liri all’altezza della galleria di Capistrello, in prossimità del distributore. Erano da poco passate le 21 quando diverse auto sono rimaste coinvolte in uno schianto. Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno messo in sicurezza l’area.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto e quattro persone sono rimaste ferite. Due di loro hanno riportato ferite lievi mentre gli altri, traumi e fratture in più parti del corpo. Non sarebbero però in pericolo di vita. Tutti i feriti sonos tati trasportati all’ospedale di Avezzano