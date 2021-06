Schianto sulla superstrada, Civitella in lutto per la scomparsa di Domenico De Roccis

E’ morto in seguito a un incidente sulla ex Superstrada del Liri Domenico De Roccis, classe 1974, di Civitella Roveto. Una persona conosciuta da tutti, sempre presente in paese con la sua Kawasaki Ninja.

La vittima, che lavorava nell’edilizia, procedeva in sella alla sua moto lungo la superstrada del Liri, in direzione Avezzano, quando all’altezza della galleria di Canistro si è scontrato con un mezzo pesante che proveniva dalla parte opposta. Lo schianto per il motociclista è stato fatale. Il traffico sulla strada è stata rallentato per diverse ore. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi e monitorato la viabilità.

Il tratto dell’ex Superstrada del Liri era stato già scenario di un altro drammatico incidente le scorse settimane, quando, in seguito allo scontro tra un mezzo pesante e un’utilitaria, ha perso la vita un 50enne di Avezzano. La comunità di Civitella ha appreso la notizia della morte di De Roccis con incredulità. Il 47enne era molto conosciuto e benvoluto da tutti.