Schianto sulla strada provinciale 17, ferita una motociclista

Pescina. Incidente in moto stradale sulla strada provinciale 17 che attraversa il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Una motociclista ha perso il controllo della moto di cui era alla guida ed è uscita fuori di strada, Un incidente probabilmente causato da una indecisione o dalla mancata aderenza degli pneumatici con l’asfalto. La strada che collega Ortona dei Marsi e Pescina, è molto frequentata dagli automobilisti.

La motociclista è stata soccorso e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Le sue condizioni sono apparse inizialmente serie ma dagli accertamenti è emerso che non è in pericolo di vita avendo riportato ferite non gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collarmele. A soccorrere la motociclista sono arrivati anche numerosi centauri, motociclisti suoi amici.