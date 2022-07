Schianto sulla regionale 82, muore operaio 56enne

San Vincenzo Valle Roveto. È morto in un violento schianto sulla strada regionale 82, a Ridotti, in direzione di Balsorano. Si tratta di Dochev Ivan Metodiev, operaio 56enne. Era di origini bulgare ma da tanto tempo in Italia. Instancabile lavoratore, aveva messo su famiglia a San Vincenzo Vecchio, nella Valle Roveto.

La moglie e i due figli da un paio di giorni sono in Bulgaria, per un breve periodo di vacanza. Il 56enne lavorava nel mondo dell’edilizia ma anche in agricoltura. Era devoto alla famiglia e al lavoro. Una brava persona, apprezzata da tutta la comunità.

“Siamo addolorati, è molto triste”, il commento del sindaco di San Vincenzo, Carlo Rossi, “le condoglianze alla moglie e a tutti i familiari”. La salma è stata trasportata nella cappella del cimitero di San Vincenzo Capoluogo, in attesa del ritorno dei familiari. Probabilmente sarà trasferita in Bulgaria.

L’incidente è accaduto intorno alle 15.30. Non si esclude possa aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Sul posto i sanitari della Croce Verde della Valle Roveto e i carabinieri della stazione di Balsorano, con il comandante Giovanni Santabarbara.