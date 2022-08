Schianto sulla Marruviana, coinvolte due auto. Appello del sindaco: “Serve sicurezza”

San Benedetto Dei Marsi. Ennesimo incidente sulla strada dove si incrociano Sp Circonfucense e Sp20 Marruviana.

Da una prima ricostruzione della dinamica sembrerebbe che una della due auto non abbia rispettato il segnale di stop e lo scontro abbia provocato il ribaltamento di uno dei due veicoli.

Per estrarre dai veicoli i conducenti feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni dei feriti sono in corso di definizione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luco Dei Marsi, i vigili del fuco e il 118.

La Sp20 Marruviana è punto di sistematici e ripetuti incidenti. A questo proposito è duro il commento del sindaco di San Benedetto dei Marsi che da anni si batte per una messa in sicurezza dell’incrocio, teatro di numerosissimi incidenti.

“Mentre c’è chi si spertica in annunci e proclami di interventi di messa in sicurezza della S.P. 20 Marruviana e chi, sistematicamente ci rischia la vita”, afferma il primo cittadino Quirino D’Orazio, “ennesimo gravissimo incidente avvenuto poche ore fa, sulla ben nota strada maledetta. Sono nove anni che porto avanti questa battaglia da sindaco che reclama, per l’ennesima volta, un immediato intervento a tutela degli utenti della strada. Basta con i soliti e inutili annunci proclamati a destra e a manca, che ricadono sistematicamente nel vuoto più totale. Siamo stanchi di essere presi in giro! È ora di dire basta!”.