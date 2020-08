Schianto notturno a Luco, muore un muratore di Civitella Roveto padre di due figli

Luco dei Marsi. Si chiamava Gianluca Spuches, il 48enne che ha perso la vita questa notte nello schianto a Luco dei Marsi.

L’uomo era, che lascia la moglie e due figli, era di Civitella Roveto ed era molto conosciuto non solo nella Valle Roveto ma in tutta la Marsica, per il lavoro che conduceva nell’edilizia.

Sul posto dell’incidente per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri dellal locale stazione, al comando del maresciallo Marco Fanella e i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e l’ambulanza allertata dal 118.

Il 48enne è morto sul posto per via delle ferite riportate nello schianto che è stato molto violento. L’auto si è cappottata.

Insieme a lui nell’auto c’era P.G., 49enne, anch’egli di Civitella Roveto, in questo momento ricoverato all’ospedale di Avezzano. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano tornando da una serata trascorsa nella Marsica. L’incidente è avvenuto intorno all’una e 40 di notte sulla Circonvallazione, nella periferia di Trasacco e l’auto viaggiava in direzione di Avezzano.

È sconvolta la comunità di Civitella Roveto dove questa mattina si è diffusa la notizia della perdita del giovane padre. A marzo dello scorso anno la famiglia Spuches era già stata segnata da un grande dolore, per via della perdita improvvisa di Paola, la sorella di Gianluca. La donna morì improvvisamente a soli 49 anni.

La salma è stata affidata all’agenzia funebre Longo, in attesa delle disposizione dell’autorità giudiziaria.