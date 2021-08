Schianto nella notte nel cuore di Celano, paura per passanti e residenti

Celano. Schianto nella notte nel cuore di Celano. Un’auto, presumibilmente ad alta velocità, stava percorrendo via Granatieri di Sardegna intorno alla mezzanotte quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata prima verso una recinzione e poi dal lato opposto. L’impatto è stato violento e molti residenti e passanti si sono impauriti per i rumori provocati.

Lungo via Granatieri di Sardegna si sono formate delle code di auto che non riuscivano a transitare a causa dell’utilitaria incidentata posta al centro della carreggiata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Celano per gli accertamenti ma il conducente si era già allontanato lasciando l’auto incustodita.