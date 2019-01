Schianto nella notte, feriti due giovani rimasti incastrati tra le lamiere. La macchina è finita contro un albero

Trasacco. Un incidente si è verificato nella notte lungo la strada provinciale che collega i comuni di Trasacco e Collelongo. Due giovani di Trasacco di 18 e 22 anni sono rimasti feriti in modo grave. I giovani marsicani erano a bordo di una Fiat Punto. Erano le prime luci dell’alba e stavano percorrendo il tratto di strada non distante dal centro del paese.

Per cause in corso di accertamento, sono usciti di strada finendo contro un albero. E’ stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avezzano per estrarre dall’abitacolo i due giovani.

E’ arrivato il 118 e i marsicani sono stati trasportati all’ospedale di Avezzano. I vigili del fuoco hanno continuato il loro intervento per mettere in sicurezza la zona visto che l’albero danneggiato dallo schianto rischiava di cadere in mezzo alla strada.