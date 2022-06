Schianto nel Fucino: grave il conducente di un mezzo. Altre tre persone coinvolte (Video)

Avezzano. Uno schianto è avvenuto nel Fucino e il conducente di un mezzo è rimato ferito in modo grave. Ferite anche altre tre persone. Il frontale tra il mezzo e un’auto è avvenuto intorno alle 16 lungo Strada 36. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due automobilisti e altri due passeggeri.

Il conducente di uno dei mezzi è in gravi condizioni ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un campo del Fucino adiacente, per trasportarlo d’urgenza in ospedale. In condizioni critiche anche l’autista e due passeggeri dell’altra auto coinvolta.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che si stanno occupando anche della viabilità per il momento bloccato sull’intera arteria.

GUARDA IL VIDEO