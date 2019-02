Schianto mortale sull’A24: muore il professor De Luca noto epatologo di origini abruzzesi

Carsoli. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A24 in direzione Teramo, tra le uscite di Vicovaro Mandela e Carsoli, in cui ha perso la vita il professor Andrea De Luca, direttore dell’UOC Malattie Infettive e Tropicali dell’azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Non si esclude che a provocare il tragico impatto tra la Fita 500 L e un tir possa essere stato un colpo di sonno, una distrazione o un malore del conducente della vettura.

L’impatto tra la macchina e il mezzo pesante è stato tremendo e per l’uomo non c’è stato niente da fare. Tempestivo l’intervento dei soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Il tratto autostradale è ancora chiuso, in attesa dell’intervento del magistrato che deve autorizzare la rimozione della salma