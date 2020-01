Schianto mortale, libero straniero positivo ad alcol e droga: avviata petizione online al ministro Bonafede

È stata avviata una petizione online sul circuito Change indirizzata al ministro della giustizia dopo l’incidente che ha portato alla morte della 23enne di Aielli Sara Sforza. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta dalla procura della Repubblica di Avezzano.

Lo schianto sarebbe stato provocato da un frontale durante un tentativo di sorpasso. Alla guida dell’auto che avrebbe compiuto la manovra c’era uno straniero di 25 anni, già sottoposto tempo fa a provvedimento di espulsione impugnato in Cassazione e risultato positivo al test di droga e alcol. Si trova ricoverato con ferite non gravi nel reparto di Neurochirurgia del San Salvatore dell’Aquila. E’ indagato a piede libero per il reato di omicidio stradale. Non ci sarebbero stati gli estremi per l’arresto. Il giovane ha anche dei precedenti di polizia alle spalle.

Ecco il testo della petizione avviata da Domenico Paris su Change.org che ha superato in 8 ore i 1.500 sottoscrittori, inviata ad Alfonso Bonafede (Ministro della Giustizia):