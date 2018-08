Schianto mortale in via Nuova, la Asl chiede accertamenti sul corpo della vittima

Avezzano. La Asl chiede un accertamento sul corpo di Teobaldo Di Carlo, il 57enne di Avezzano dipendente di un’azienda agricola rimasto vittima di uno schianto avvenuto in via nuova. Lo scopo è fare luce sulle cause della morte.

Potrebbe esserci un malore alla base dell’accaduto. Lo schianto contro un muretto di cemento è avvenuto alle 5 di venerdì. Era alla guida del suo furgone quando ha perso il controllo del mezzo in prossimità dell’incrocio tra via Nuova e via Vanvitelli. Le indagini sulla dinamica sono state eseguite dalla polizia locale di Avezzano. La magistratura avezzaese ha riconsegnato la salma ai familiari dell’uomo che viveva con l’anziana madre nella zona di via San Francesco. La Asl ha però disposto ulteriori accertamenti sul corpo del bracciante agricolo che lascia due figli residenti a Matera. L’autopsia sarà eseguita con ogni probabilità nella giornata di lunedì all’obitorio dell’Aquila. I funerali potrebbero tenersi già lunedì dopo gli accertamenti clinici. La morte del bracciante lascia un vuoto tra tutti quelli che lo conoscevano e lo stimavano per la sua semplicità e per la sua serietà e disponibilità nella vita e nel lavoro