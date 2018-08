Schianto mortale con il furgone contro un muretto, perde la vita un avezzanese

Avezzano. Uno schianto mortale con il furgone contro un muretto di cemento non gli ha lasciato scampo. E’ morto così alle 5 di questa mattina Teobaldo Di Carlo, 57 anni, di Avezzano. Era alla guida del suo furgone quando ha perso il controllo del mezzo in prossimità dell’incrocio tra via Nuova e via Vanvitelli. Dopo aver sbandato, il veicolo è finito contro il ponte che che delimita il canale di scolo delle acque, frantumando il muretto. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Luca Montanari, hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e regolato il traffico lungo la strada per evitare ingorghi.

