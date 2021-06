Schianto in via XX Settembre, non lontano dal “semaforo della discordia”: feriti in ospedale

Avezzano. Ancora un incidente all’incrocio di via XX Settembre e via dei Fiori. Lo schianto è avvenuto tra due auto e una si è ribaltata. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano che hanno messo in sicurezza le due persone alla guida rispettamente delle due auto, che sono state trasportate in ospedale dai sanitari.

Sono rimaste ferite ma non dovrebbero aver riportato conseguenze gravi. Sono state soccorse e stabilizzate e poi trasferite in pronto soccorso dove i sanitari stanno accertando le loro condizioni, con tutti gli esami del caso.

L’incidente è accaduto non lontano dal semaforo in cui era stato installato il dispositivo T-Red, spento qualche settimana fa dall’amministrazione comunale. Si tratta di un incrocio dove gli incidenti sono all’ordine del giorno per via delle infrazioni al codice della strada per precedenze non rispettate e passaggi non consentiti, anche con il rosso e l’arancione.

Un semaforo al centro di un’accesa polemica politica per via dell’elevato numero di sanzioni che aveva fatto registrare nel giro di pochissime settimane.