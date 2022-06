Schianto in via Gualchiera a Celano, sul posto sanitari del 118 e agenti di polizia locale: ci sono feriti

Celano. Schianto in via Gualchiera a Celano. Coinvolte due auto. Sul posto ci sono gli agenti di polizia locale che stanno cercando di ricostruire l’incidente. Un’auto si è ribaltata. All’interno anche una giovane. Sono stati chiamati i sanitari tramite il 118.

Si tratta di un’arteria del centro della città molto trafficata. Dove purtroppo la velocità è spesso sostenuta. La carreggiata si restringe in diversi punti ma nonostante questo vengono lasciate spesso parcheggiate auto ai lati della strada.

Quello di oggi non è il primo incidente che accade su via Gualchiera. È stato un miracolo che non ci fossero in quel momento dei pedoni. Non si sa ancora quante persone sono rimaste ferite.