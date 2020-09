Schianto in centro a Celano, una donna ferita trasportata in pronto soccorso

Celano. Incidente stradale a Celano, in via Stazione. Si tratta di una strada già teatro in passato di incidenti stradali anche mortali.

Una donna subito dopo l’incidente pare abbia perso conoscenza tanto che è stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Era alla guida di un’auto che procedeva in direzione della piazza.

Nell’altra auto, con cui si è scontrata frontalmente, c’era un uomo di origine straniera sul quale sono ora in corso degli accertamenti.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Benedetto dei Marsi.

La strada in quel tratto diventa un imbuto considerato che in molti parcheggiano sui marciapiedi restringendo la carreggiata.

A causa dell’incidente probabilmente l’alta velocità sostenuta dall’uomo alla guida dell’auto che procedeva in direzione della stazione ferroviaria.

Il traffico è stato bloccato per oltre mezz’ora per via dei rilievi e ci sono stati disagi.