Schianto frontale ad Avezzano, alla guida due giovani: un 19enne risultato positivo alcoltest

Avezzano. Paura ieri sera in via della Pace ad Avezzano per uno schanto frontale tra due auto. L’incidente è accaduto intorno alle 21 per motivi ancora in corso di accertamento.

Due auto si sono scontrate frontalmente.

Alla guida un 19enne e un 27enne. In entrambe le auto c’erano dei passeggeri.

I due conducenti, come da prassi, sono stati sottoposti all’alcoltest. L’esame è stato svolto all’ospedale di Avezzano.

Il più giovane dei due guidatori è risultato positivo all’alcol.

I rilievi che stabiliranno la dinamica dell’incidente e che accerteranno eventuali responsabilità sono stati eseguiti dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Avezzano.