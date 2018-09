Schianto con l’auto dopo una serata tra amici, in prognosi riservata 32enne marsicano

Avezzano. Va dritto alla rotatoria e finisce contro la segnaletica spartitraffico. L’incidente dopo una serata trascorsa con gli amici. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Avezzano con una prognosi riservata.

Potrebbe essere trasferito all’Aquila N. P., 32 anni, il giovane di Luco dei Marsi rimasto ferito in modo grave a causa di un incidente avvenuto durante la notte alle porte di Trasacco. Il marsicano si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Avezzano in coma farmacologico.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il giovane stava percorrendo la strada in direzione Luco. Sembra che stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Intorno all’una avrebbe però perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro la segnaletica della rotatoria nei pressi degli scavi archeologici, all’uscita del paese. L’impatto è stato molto violento e l’auto è andata semidistrutta. Dagli accertamenti eseguiti nell’accaduto non sarebbero rimaste coinvolte altre macchine. Il 32enne avrebbe quindi fatto tutto da solo.

I soccorsi sono stati chiamati da un automobilista che ha visto l’auto fuori strada e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 arrivata da Avezzano. Il paziente è stato stabilizzato e trasportandolo al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi soprattutto a causa delle numerose fratture riportate. Per tale motivo è stato necessario il ricovero in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Avezzano che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il giovane è stato sottoposto anche a test alcolici che hanno dato esito positivo. Infatti proprio l’effetto dell’alcol avrebbe potuto far perdere il controllo del mezzo al giovane marsicano.