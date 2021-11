Schianto a San Vincenzo, oggi l’ultimo saluto all’ex carabiniere Rocco Valentini

San Vincenzo Valle Roveto. Si terrà questo pomeriggio alle 15 l’ultimo saluto a Rocco Valentini. Il 72enne è rimasto coinvolto ieri con la sua Fiat Punto in un incidente stradale lungo l’arteria che collega San Vincenzo Valle Roveto alla frazione di Roccavivi. La sua auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro una Ford Focus che procedeva nell’altro senso di marcia.

Inutili i soccorsi, Valentini è morto sul colpo a causa delle numerose ferite riportate. L’elisoccorso fatto arrivare per trasportarlo in ospedale è dovuto tornare indietro. Una morte drammatica che ha gettato nello sconforto l’intera comunità dove il 72enne era conosciuto da tutti.

Ex carabiniere aveva prestato servizio in Sardegna e poi, a causa di un incidente mentre era in servizio, era andato in pensione e se n’era tornato a San Vincenzo dove si divideva tra la famiglia, gli amici e l’orto. Ieri mattina era andato a portare al frantoio le olive raccolte e stava tornando a casa quando c’è stato lo scontro.

Testimone di Geova, oggi alle 15 verrà sepolto al cimitero di Roccavivi.