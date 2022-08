Schianto a San Pelino, tre feriti: una donna trasferita con urgenza in ospedale (foto)

Avezzano. Schianto poco prima del semaforo a San Pelino, la frazione di Avezzano. Due auto si sono scontrate frontalmente: una viaggiava sulla Tiburtina, l’altra, che procedeva in senso opposto di marcia, aveva provato a svoltare in via delle Alpi, una traversa. Dopo l’impatto l’utilitaria è finita contro un palo della luce.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano che hanno lavorato per tirare fuori dalle auto i feriti. In un mezzo c’erano due migranti, feriti lievemente ma sotto shock. Nell’altra auto, una donna, trasportata dal personale del 118 in ospedale. È rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.