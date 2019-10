Schiaffeggiava e minacciava la moglie davanti ai figli, 37enne pregiudicato arrestato ad Avezzano dalla polizia

Avezzano. Nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Avezzano ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa nei confronti di Q.A., 37enne marocchino, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, l’immigrazione clandestina, danneggiamento, minacce e lesioni.

L’uomo era già sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati in materia di stupefacenti.

A seguito dei riscontri probatori e degli accertamenti della Squadra Anticrimine, la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali è stata sostituita con quella della detenzione in carcere; Q. A. ,rintracciato presso la propria abitazione, al termine dell’attività di rito è stato trasportato presso la locale Casa Circondariale.

Gli accertamenti sono scaturiti a seguito della richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza da parte della moglie dell’arrestato, che lamentava di essere stata schiaffeggiata, in presenza dei figli minori, dal marito, il quale le impediva anche di uscire di casa e in più occasioni l’aveva minacciata di morte.