Schema idrico Liri-Verrecchie, in arrivo 9 milioni di euro per il potenziamento dell’infrastruttura

Carsoli. Ci sono anche 9 milioni di euro per il potenziamento dello schema idrico Liri – Verrecchie tra gli 85 milioni di euro in arrivo per la sicurezza del sistema idrico integrato in Abruzzo. Al termine dell’istruttoria del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle autorità di distretto e dell’Arera sugli “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza arriverà in Abruzzo una pioggia di milioni di euro come annunciato dal vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente che ha seguito l’iter burocratico.

“È un risultato eccezionale sia in termini di risorse assegnate che di strategicità dei progetti finanziati”, ha spiegato il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, “si andranno a risolvere moltissime delle problematiche da tempo sul tappeto che da decenni non vengono affrontate, a partire dalla sicurezza per finire con l’annoso fenomeno degli sprechi e della conseguente insufficienza della risorsa che viene definita l’oro del terzo millennio”.

Con il potenziamento dello schema idrico Liri – Verrecchie si finanzierà il progetto finalizzato a porre una definitiva soluzione al problema dell’alimentazione idropotabile dei Comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Carsoli, Rocca di Botte, Oricola, Pereto e di nove comuni della regione Lazio, e si interverrà anche per garantire un miglior utilizzo del serbatoio di Cappadocia e l’ottimizzazione della interconnessione con la sorgente di Verrecchie.