Scheda elettorale persa, certificati medici e trasporto disabili. Ecco tutto quello che c’è da sapere per le elezioni

Avezzano. Ufficio anagrafe al lavoro per le elezioni di oggi. Questa mattina i dipendenti saranno a disposizione dei cittadini per il rilascio delle carte di identità. L’ufficio sarà aperto dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 22. L’amministrazione comunale di Avezzano inoltre, ha organizzato il servizio di trasporto disabili ai seggi elettorali. Il servizio si rivolge esclusivamente agli elettori che, causa invalidità, non sono in grado di raggiungere i seggi autonomamente o con l’aiuto dei familiari. Le richieste di trasporto devono essere presentate all’ufficio elettorale del Comune, in tempo utile per l’organizzazione del servizio, ai seguenti numeri telefonici 0863/501318 oppure 0863/501367.

Si ricorda che gli elettori portatori di handicap possono votare, muniti della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del Comune priva di barriere architettoniche, anche se diversa da quella di appartenenza. Si potranno recare nei seguenti seggi: Istituto Magistrale via Cavalieri di Vittorio Veneto, Istituto Tecnico Industriale via Aldo Moro, scuola media Vivenza via Massa d’Albe 5, scuola elementare Persia via Cairoli, 12, Ospedale, Istituto omnicomprensivo Collodi – Marini via Bolzano, scuola Elementare Giovanni XXIII via Montessori, scuola elementare San Pelino, scuola materna via Colantoni Caruscino, locali Pro Loco piazza Arcobaleno Antrosano e magazzini comunali ex Gielle via Pollaiolo. Gli elettori diversamente abili che ritengono di avere diritto al rilascio del certificato di accompagnamento in cabina o dell’attestazione medica per l’esercizio del voto in un seggio di un’altra sezione elettorale esente da barriere architettoniche, potranno rivolgersi ai medici autorizzati nell’ambulatorio di Igiene e Sanità Pubblica di via Monte Velino,18.

Oggi i medici preposti al rilascio dei certificati nell’ufficio elettorale in via America 30 sono Daniela Franchi e Maria Teresa Perrotta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Chi ha smarrito la tessera elettorale, ha esaurito gli spazi per le timbrature o ha la tessera deteriorata può ottenere un duplicato della stessa recandosi all’ufficio elettorale comunale, in via America 30, dalle 7 alle 23.