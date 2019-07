Scende per aprire il cancello e le rubano la macchina in centro. Auto ritrovata dai vigili a Luco dei Marsi

Avezzano. Scende per aprire il cancello e le rubano la macchina in centro. L’episodio è avvenuto ad Avezzano e ha visto come protagonista una donna del posto. L’automobilista si è vista portare via la sua Peugeot 106 dopo essere scesa per pochi secondi per spalancare il cancello d’ingresso della sua abitazione. Alla fine la macchina è stata ritrovata dagli agenti della polizia locale di Luco dei Marsi.

L’auto si trovava nella parte alta del paese dove era stata parcheggiata qualche giorno prima, a poche ore di distanza dal furto. Non si esclude che possa essere stata utilizzata per mettere a segno qualche colpo in un’altra zona. I fatti risalgono a giovedì scorso quando auto viene rubata ad Avezzano senza che la proprietaria potesse fare nulla per impedirlo.

I malviventi sono riusciti a portare via l’auto e alla proprietaria non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sono scattate le ricerche su tutto il territorio ma dell’auto nessuna traccia. Alla fine la scoperta: uno stesso modello di auto è stato notato nella parte alta di Luco dei Marsi dove era parcheggiato da più di un giorno.

Una stranezza che ha insospettito la polizia locale che ha eseguito il controllo in collaborazione con i carabinieri e ha accettato che si trattava di una macchina rubata. Il veicolo così è stato riconsegnato alla proprietaria.