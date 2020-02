Scende dall’auto per recarsi in banca e le rubano la borsa, furto in pieno centro

Tagliacozzo. Furto in pieno centro ieri mattina a Tagliacozzo. Una donna è arrivata con la sua auto e ha parcheggiato in piazza Duca degli Abruzzi per recarsi nella vicina banca. Dal momento che in auto c’era il suo cane ha evitato di chiudere pensando di fare tutto nel giro di pochi minuti.

Dopo aver ritirato i soldi dal bancomat è tornata in macchina e si è accorta che la borsa non c’era più. Dei malintenzionati, infatti, si sono avvicinati all’auto e approfittando della sua assenza hanno portato via la borsa con all’interno il portafogli con i documenti, due cellulari e degli effetti personali. Subito la donna ha sporto denuncia e grazie alle telecamere della stessa banca i carabinieri stanno cercando di rintracciare gli autori del colpo.