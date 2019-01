Scavi in un terreno nell’area industriale di Carsoli – Oricola, avviate ispezioni su materiale sospetto

Carsoli. Ispezioni su un terreno alle porte di Carsoli, forze dell’Ordine al lavoro. Nei giorni scorsi vigili del fuoco e carabinieri forestali hanno ispezionato dei terreni alle porte di Carsoli, grazie al supporto di personale specializzato, e avviato degli accertamenti per fare luce su una situazione di criticità individuata nei pressi dell’uscita dell’autostrada. Sulla vicenda per il momento gli inquirenti stanno mantenendo uno stretto riserbo e non è chiaro di che cosa si tratti.

Durante le operazioni, andate avanti per diverse ore, tutta la zona è stata messa in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Gli uomini delle forze dell’Ordine hanno eseguito anche dei prelievi al fine di analizzare il terreno e capire se ci siano elementi anomali nelle falde. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi particolari sulla vicenda che per il momento sembrerebbe avvolta nel mistero