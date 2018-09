Scatta, posta, vinci. Tutti in fila per immortalarsi con la cornice del Velino di “Sapori e Saperi del Velino”

Magliano de’ Marsi. Scatta, posta, vinci! E’ questo l’iter da seguire per fotografarsi con lo splendido scenario del Velino. Nell’ambito della manifestazione “Sapori e Saperi del Velino” che si terrà sabato 22 e domenica 23 nel borgo di Rosciolo dei Marsi, torna l’appuntamento social. Gli organizzatori, nell’ambito di un progetto di valorizzazione del territorio, hanno voluto unire la tradizione e l’innovazione per creare un concorso che possa far conoscere ancora meglio il Monte Velino. Alle spalle della montagna che domina tutta la Marsica è stata installata la “Cornice del Velino”. Proprio lì si deve arrivare per immortalarsi con lo sfondo della montagna marsicana per eccellenza, ritratta dalla sua prospettiva più suggestiva, e partecipare così al concorso.

Pochi passi, quindi, che vi permetteranno di scoprire un paesaggio ancora incontaminato e partecipare a questa simpatica gara. Basta scattare la foto nell’area dove si trova la Cornice, postarla sulla pagina Facebook “Sapori e Saperi Velino” con l’hashtag #cornicedelvelino e chiedere agli amici di mettere un like. Quella che otterrà più consensi entro sabato 22 settembre vincerà uno zaino da trekking messo in palio dagli organizzatori. Che aspettate a fare un salto a Rosciolo?