Scatta l’iter per assegnare i lavori del campo da hockey, Cipollone: “struttura accessibile ai diversamente abili”

Avezzano. Città a misura dello sport ad ampio raggio, l’amministrazione Di Pangrazio avvia le procedure per aggiungere un’altra perla all’ambizioso progetto della cittadella dello sport, concentrato perlopiù nell’area della pineta, il nuovo campo di Hockey.

Per portare alla meta il rifacimento del campo in località Cretara, infatti, il comune ha aperto le porte alle imprese interessate a partecipare alla gara d’appalto da 526.019,34 euro per aggiudicarsi i lavori di ristrutturazione della struttura.

L’importo complessivo del progetto è di 650 mila euro nell’ambito del piano ‘sport e periferie’ promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione delle aree sportive. Le manifestazioni di interesse, che daranno il via alle procedure finali, devono essere presentate sulla piattaforma appalti del Comune entro le 12 del 10 novembre.

“Avezzano, oltre che un grande cantiere per l’eco sismabonus”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone, “sta diventando sempre più una città a misura di tutti gli sport. La ristrutturazione del campo di hockey, che renderà la struttura accessibile anche per i diversamente abili, aggiunge un’altra perla alla cittadella dello sport inserita nel programma di mandato del sindaco Gianni Di Pangrazio”.

In particolare l’intervento di restyling prevede il rifacimento completo del manto in erba sintetica del campo di hockey; l’eliminazione delle barriere architettoniche che, al momento, impediscono l’accesso alle strutture ai

diversamente abili; le sistemazioni delle aree circostanti e del parcheggio nonché la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e delle ringhiere di protezione degli spalti. L’operazione di restyling, se tutto procederà nel verso giusto, dovrebbe arrivare alla meta entro la prossima estate: il tempo di esecuzione dei lavori, infatti, è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.