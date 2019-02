Scarcerato il campione italiano dei pesi massimi, Di Berardino: “l’ho fatto per mia figlia, voleva che la madre tornasse”

Avezzano. E’ stato carcerato il campione italiano dei pesi massimi, IvanDi Berardino, arrestato lunedì sera per aver violato le prescrizione della sorveglianza speciale recandosi all’Aquila pur non potendo allontanarsi da Avezzano, il luogo di residenza. E’ stato rimesso in libertà in attesa del rito direttissimo che è stato fissato a marzo.

“L’ho fatto per mia figlia, voleva che la madre tornasse, volevo convincere la madre a tornare da lei perché la bambina è disperata”. Il pugile si è presentato ieri mattina davanti al giudice del tribunale dell’Aquila, Mario Cervellino, assistito dal suo legale Antonio Pascale e si è difeso spiegando che alla sua unica intenzione era quella di convincere la sua ex a tornare dalla figlia per un po’ di tempo.

“Sono andato lì per il benessere di mia figlia”, ha spiegato davanti al sostituto procuratore della Repubblica dell’Aquila, David Mancini, “e credo che qualunque padre avrebbe fatto quello che ho fatto io l’altro giorno. Sono stato scarcerato perché ho spiegato la motivazione per la quale mi trovavo lì, anche se non sarei dovuto essere in quel posto. La tentazione di risolvere il problema e andare incontro alle esigenze di mia figlia è stata troppo forte. Le crisi di panico della bambina e l’assenza della madre mi hanno spinto a fare questo gesto, ma non ho commesso nessun reato a mio avviso se non quello di far star bene mia figlia. Volevo solo chiedere a mia moglie che passasse un po’ di tempo con la bambina”, ha concluso il campione di pugilato, “ma lei invece mi ha fatto trovare i carabinieri”.

Il pugile di Avezzano è stato fermato lunedì pomeriggio da una pattuglia e non ha opposto resistenza. I carabinieri dell’Aquila hanno avviato le procedure di rito mettendo lo sportivo ai domiciliari fino all’udienza di ieri mattina. Di Berardino detto “Nervoso” è diventato campione all’inizio di dicembre raggiungendo un risultato storico per l’Abruzzo e la Marsica. Ha battuto Fabio Tuiach (detentore del titolo) diventando il nuovo campione italiano dei pesi massimi ProBoxe. Ha strappato il titolo a Tuiach mandandolo al tappeto al secondo round vincendo per Ko tecnico.