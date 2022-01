Scalzagallo, proteste dei residenti per la messa in sicurezza: delibera approvata e mai attuata

Avezzano. Delibera per mettere in sicurezza la strada disponendo il senso unico approvata più di un anno fa ma mai attuata. E’ quanto accaduto nel quartiere residenziale di Scalzagallo di Avezzano dove continuano le proteste dei residenti.

Su via delle Rose e via dei Gladioli, infatti, si verificano quotidianamente problemi di viabilità dovuti essenzialmente alla limitata larghezza delle strade, all’andamento irregolare che assumono dovuto alle varie pendenze, alla scarsa visuale che offrono in prossimità degli incroci che formano con le altre strade della zona e alla mancanza di marciapiedi.

Ci sono continue segnalazioni dei residenti e dei cittadini che frequentano per vari motivi la zona in questione, in particolare per le situazioni di pericolo che spesso si creano e per il verificarsi di incidenti stradali, uno dei quali avvenuto tempo fa con pesanti conseguenze. Inoltre, secondo il Comune, le strade si presentano non ottimali per una circolazione a doppio senso di marcia in condizioni di fluidità e, soprattutto di sicurezza.

Nonostante la delibera che dispone il senso unico mettendo in sicurezza la zona, nessuno ha mai provveduto ad attuare la delibera.

L’ALLEGATO