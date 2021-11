“Scaccia piccioni” con il verso dei rapaci vicino al Teatro e nuovi marciapiedi ad Avezzano

Avezzano. Ad Avezzano è in arrivo un nuovo marciapiede, sul lato sinistro di via Nicola Di Lorenzo: il tratto stradale riservato ai pedoni, da via Aquila a via dei Fiori, deteriorato dal tempo, sarà ricostruito per intero. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aggiudicati dall’amministrazione comunale, (in via provvisoria coma da prassi, col 28,130% di ribasso sullo stanziamento di 64 mila euro) per un costo di 46 mila euro, comunque, interesseranno pure i marciapiedi di via Mercadante, via dei Paracadutisti, più un tratto di via Monsignor Bagnoli, via San Francesco e via Veneto.

“Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili”, afferma l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone, “l’amministrazione ha messo in cantiere una serie di piccoli interventi per eliminare situazioni di pericolo e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

In agenda anche la sistemazione di numerose buche stradali, mentre entro la fine dell’anno saranno realizzati altri interventi di manutenzione viaria e pedonale. Per le buche nelle strade e i marciapiedi rovinati dal tempo, diventati pericolosi per la pubblica incolumità, quindi, sono in arrivo gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza. Al teatro dei Marsi, invece, arrivano i dissuasori sonori per allontanare i volativi invasivi.

“Per far sloggiare gli animali che creano problemi di carattere igienico sanitario in alcuni luoghi accessibili al pubblico della splendida struttura tornata ad ospitare gli spettacoli dopo il lungo stop dovuto all’emergenza covid”, scrivono dal Comune, “l’amministrazione ha affidato a un’impresa il compito di installare gli “scaccia piccioni” che riproducono il verso dei rapaci. L’intervento prevede anche l’ampliamento dell’impianto anti-intrusione del Teatro dei Marsi dove l’attività culturale è in forte espansione: la stagione di prosa 2021/2022, infatti, grazie alla sinergia con “Il Parioli” di Roma, ha aperto le porte alla produzione con prima nazionale in loco e alla formazione dei nuovi talenti”.