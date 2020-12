Saturimetro, apparecchi per la pressione e per l’aerosol: acquisti detraibili nella dichiarazione dei redditi

Saturimetro da dito

L’emergenza Coronavirus ha portato tante persone all’acquisto di dispositivi sanitari che fino a qualche tempo fa non facevano parte del nostro quotidiano. Oltre alle mascherine, ormai entrate in pieno nella vita di ognuno di noi per permetterci di muoverci in sicurezza tra le altre persone, c’è il saturimetro.

Il saturimetro è uno strumento medico, non invasivo, che misura la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza cardiaca.

La Società italiana di Pneumologia e la Federazione italiana dei medici di Famiglia consigliano di averne uno a casa, soprattutto in tempi come questo, di emergenza sanitaria.

Come il termometro, permette di considerare la compromissione respiratoria anche all’inizio, con bassi livelli di saturazione dell’ossigeno.

L’ossigeno entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni.

Con problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del solito: quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale.

L’utilizzo del saturimetro è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di soccorso.

Apparecchi per misurare la pressione, per l’aerosol e la magnetoterapia – LE DETRAZIONI FISCALI

Da S.o.m. Officine Ortopediche che ha sedi in tutto l’Abruzzo, è possibile acquistare una serie di dispositivi sanitari necessari in caso di alcune patologie specifiche: apparecchi per misurare la pressione, per fare l’aerosol ad adulti e bambini e per la magnetoterapia.

Per questi tipi di dispositivi si può richiedere la detrazione fiscale.

IMPORTANTE!

Bisogna ricordare che è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione dispositivo medico.

Aspetto da sottolineare e da tenere in considerazione per la detrazione fiscale è la marcatura CE.

Lo staff delle Officine Som è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare il cliente nell’acquisto e per la redazione delle relative pratiche necessarie.

