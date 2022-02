Sarà a Riccione l’addio alla ristoratrice avezzanese Stefania Del Bianco: l’affettuoso saluto degli amici

Avezzano. Si terranno lunedì 14 febbraio, alle 11, nella chiesa Nuova San Martino, in Viale Diaz, a Riccione, i funerali di Stefania Del Bianco, la ristoratrice avezzanese da tanti anni residente in Emilia Romagna.

Del Bianco aveva 58 anni e la sua morte ha fatto scendere un velo di nostalgia e di tristezza su tutta la città di Avezzano, che era rimasta sempre nel suo cuore. Tantissimi i messaggi lasciati in rete dagli amici d’infanzia e non solo.

La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Ceccarini di Riccione, orario visite: dalle 07:00 alle 19:00. Domenica 13 febbraio ci sarà una Veglia di Preghiera alle 20,30 nella chiesa di Viale Diaz. La salma sarà cremata e le ceneri saranno custodite nel cimitero vecchio di Riccione.

“Carissima e dolcissima meravigliosa amica sorellina Stefania, apprendo con tristezza e profonda commozione la notizia che tu purtroppo non sei più qui a tenerci compagnia con la tua bellissima allegria e con la tua voglia di vivere”. La ricorda Antonello De Federicis, amico d’infanzia, “ti ho ritrovato su Facebook dopo tantissimi anni, sapevo che vivevi a Riccione, perché è lì che avevi un bellissimo ristorante, siamo stati a scuola insieme a Tecnica 2000 nell’anno 1982-1983, lo stesso anno della sua parificazione, sullo stesso piano della scuola statale. Cara amica, in questo anno ci siamo scritti quasi tutti i giorni, entrambi innamorati delle canzoni dei Pooh che io ti mandavo spesso, tantissimi i messaggini con tanti disegnini che a noi piacevano tanto. Non vedevo l’ora che tu stessi meglio, volevo rivederti personalmente qui ad Avezzano, e tu me lo avevi promesso cara la mia amica sorellina, mi sarei messo d’accordo con il mio carissimo amico Maurizio Di Nicola per trascorrere una mitica ed indimenticabile giornata. Tu sei entrata per sempre nel mio cuore , hai dimostrato veramente di essermi amica e di volermi bene, lasci il mio cuore devastato dal dolore, però oggi ho la certezza che ho un nuovo Angelo in Paradiso che mi vuole bene, non solo a me, ma a tutti coloro che ti hanno voluto veramente bene. Conserverò nel mio telefonino i tuoi messaggi, le tue canzoni, i tuoi saluti, stellina meravigliosa, che saranno sempre custoditi gelosamente nel mio cuore . Un abbraccio alla tua splendida famiglia, alla tua dolcissima sorellina, non ci sono parole per consolarvi, ma l’angioletto Stefania vi aiuterà e vi starà vicino. Tesoro bellissimo, sarai sempre una presenza fissa nella mia vita. Ti voglio bene. Ti chiamavo Stefy, sorellina, stellina. Ciao meravigliosa amica non ti dimenticherò mai”.

