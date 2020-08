Sapori di mare in alta quota: la razza cucinata alla “burrida sarda” è amatissima dagli italiani

Avezzano. E’ tra le specie di pesce magro più genuino, prelibato e, soprattutto, nutriente: parliamo della razza. Le sue carni sono ottime e molto tenere, ma devono essere consumate freschissime, perché in breve tempo assumono un odore ammoniacale e sono da buttare. Il valore nutritivo di questo pesce è ottimo: solo 76 calorie per 100 grammi (ovviamente lessata, non fritta!) e un ottimo contenuto di minerali e vitamine ne fanno un cibo adatto a tutti

La razza è una peculiarità della pescheria Oceania che, come tiene a precisare, non rifornisce alcun’altra attività del territorio. Per acquistare il pesce fresco di cui dispone, è necessario recarsi presso il suo negozio in via America 13. Solo qui lo si può trovare. La Pescheria Oceania ci consiglia un’ottima ricetta, la razza alla “burrida sarda“.

Prendiamo la razza e facciamola pezzi, si infarina e si frigge nell’olio di semi. Poi la si asciuga con un panno carta e la si mette in padella. Aggiungiamo un po’ di olio, un bicchiere di aceto, uno spiecchietto di aglio, pinoli e le noci tritate. Lasciamo un pochino evaporare l’aceto e quindi aggiungiamo la razza. La lasciamo insaporire e a fine cottura usiamo del pan grattato. Non molto, però.

“Mi piace sottolineare come il venerdì, ma comunque durante il weekend più in generale, c’è sempre molta richiesta di pesce, anche da condividere in famiglia. Perché un buon pranzo con alcuni dei migliori piatti della tradizione mediterranea italiana, sono capaci di unire intorno al tavolo. Anche il pranzo a base di pesce è una questione di famiglia“.

