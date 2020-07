Sapori di mare ad alta quota: l’insalata di polipo della pescheria Oceania, l’ideale per un pasto estivo

Avezzano. Chi l’ha detto che i cibi a base di pesce sono adatti solamente alle località marittime? Dalla pescheria Oceania di Avezzano, infatti, c’è sempre la possibilità di rifornirsi delle migliori qualità stagionali. Ciò fa sì che, anche e soprattutto in questo periodo di caldo intenso, i rifornimenti quotidiani che arrivano sul bancone della nota attività marsicana possano consentire ai tanti amanti del pesce di godere di esperienze culinarie indimenticabili.

“In tanti ci chiedono consigli su quale possa essere la ricetta più adatta al periodo e non posso che rispondere l’insalata di polipo”, ci spiega Lorella che rivela come anche grazie ai social network le richieste di consigli, ma anche di cibo d’asporto, siano aumentate in queste settimane. Al tempo stesso, però, è utile sottolineare come la pescheria Oceania non rifornisca alcun’altra attività del territorio e che, per acquistare il pesce fresco di cui dispone, è necessario recarsi presso il suo negozio in via America 13.

L’insalata di polipo è un piatto adatto per il pranzo, per la cena e anche come antipasto o secondo. E’ un piatto unico, nutriente e genuino, avendo un’alta concentrazione di carboidrati e proteine. Fondamentale è la cottura del polipo. In tanti hanno difficoltà perché, dopo averlo cotto, spesso diventa sempre molto duro e così mi chiedono consigli sul miglior procedimento da adottare

“Il polipo deve pesare un chilo, massimo un chilo e duecento grammi”, spiega Lorella, “lo mettiamo dentro una pentola, aggiungiamo acqua fredda, mezzo limone e un po’ di sale. Portiamo a bollire l’acqua per 45 minuti. Dopo aver spento e lasciato a raffreddare, prediamo il polipo e lo tagliamo a pezzi, lo condiamo con olio extravergine di oliva, olive nere snocciolate e tagliamo pomodori a cubetti aggiungendo anche prezzemolo, olio, sale e pepe”.

A questo punto il vostro piatto estivo, fresco e adatto a qualsiasi tipologia di pasto sarà pronto. Vi aspettiamo alla nostra pescheria sita ad Avezzano, via America 13, per farvi provare le migliori specialità ittiche. E’ sempre il momento di un buon piatto di pesce

