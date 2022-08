Santissima Trinità, trenta compagnie per il primo raduno di stendardi a Sante Marie

Sante Marie. Trenta compagnie della Santissima Trinità hanno preso parte domenica al primo raduno degli stendardi organizzato a Santo Stefano di Sante Marie.

Una ricorrenza unica nel suo genere che ha richiamato nella piccola frazione centinaia di pellegrini in nome della Trinità. A organizzare l’appuntamento la parrocchia di Santo Stefano che ogni anno si mette in cammino verso il santuario di Vallepietra. I fedeli provenienti da tutta la Marsica, ma anche da diversi comuni del Lazio, si sono radunati a Santo Stefano nel primo pomeriggio e, dopo aver preso parte alla messa celebrata dal vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, insieme a diversi sacerdoti della diocesi, hanno attraversato tutto il paese con gli stendardi in vista.

“Le nostre comunità, spesso piccole e con molte difficoltà, riescono a rimanere unite e a crescere grazie a tradizioni come questa”, ha commentato il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, che ha preso parte al raduno, “l’entusiasmo e il coinvolgimento che genera un pellegrinaggio è qualcosa che unisce tutto il paese. Non solo chi si prepara a partire a piedi affrontando chilometri e chilometri di cammino, ma anche chi decide di raggiungere la Trinità i bus raggiungendo il resto del gruppo, è coinvolto con gioia in questa impresa che si rivela sempre emozionante. Ecco quindi che non c’è solo la fede dietro al forte legame dei nostri paesi con la Trinità, ma anche un lungo filo di tradizioni che unisce grandi e piccoli. Proprio per questo siamo qui tutti insieme a celebrare i simboli dei pellegrinaggi che rappresentano dei fari per chi è legato con devozione alla Trinità”.