Santilli vivai cerca manutentori del verde per il Comune di Avezzano, come candidarsi

Avezzano. L’azienda Santilli Vivai è alla ricerca di nuove figure addette alla manutenzione del verde per il comune di Avezzano. Sono 5 i posti di lavoro disponibili.

Ecco tutte le informazioni utili e come prepararsi alla candidatura:

Sarà possibile candidarsi fino al 31 ottobre 2022.

Le risorse selezionate saranno assunte presso l’azienda vivaista Santilli Vivai con sede a Celano.

L’opportunità è rivolta anche a candidati senza esperienza.

Per rispondere all’offerta di lavoro è richiesto il possesso della patente di categoria B.

Ai candidati selezionati sarà offerto il contratto di lavoro a tempo determinato, dalla durata di 6 mesi, con possibilità di rinnovo.

L’Azienda:

Santilli Vivai a Celano ha oltre 25 anni di attività nel settore vivaista, distinguendosi sempre per la qualità nella scelta dei prodotti in vendita, per l’attenzione alle esigenze del cliente e per la capacità di rimanere sempre al passo con i tempi. L’azienda si occupa della coltivazione e della vendita di articoli come piante e fiori da esterno e vanta una grande esperienza anche nella progettazione e nella realizzazione dall’inizio alla fine di spazi verdi di ogni tipo.

Gli interessati all’offerta di lavoro per addetti alla manutenzione del verde ad Avezzano possono presentare la propria candidatura scrivendo all’indirizzo mail [email protected] ed allegando il proprio curriculum vitae.