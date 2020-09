Santilli (Una città da amare): costruire nuovi plessi scolastici per riqualificare quelli già esistenti

Celano. “Con la realizzazione dei nuovi plessi scolastici, si andranno a liberare o si sono già liberate le strutture che in precedenza ospitavano gli studenti di Celano, ovvero quelle in via Fontanelle e in via Madonna delle Grazie” afferma Settimio Santilli.

“Entrambe le strutture, previo nulla osta degli enti sovracomunali, saranno sottoposte ad interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, oltre che di rivisitazione globale degli spazi interni. Avranno infatti una nuova destinazione d’uso per la realizzazione del progetto di “Medicina di base”, come spiegato già nei giorni scorsi e all’ampliamento della Residenza per Anziani. Il progetto di riconversione interessa anche l’ampliamento dell’attuale offerta di Residenza per Anziani con annessi studi medici specialistici.

Questo ampliamento mira ad integrare invece l’attuale servizio svolto presso la struttura Santa Maria Valleverde”.