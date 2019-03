Santilli ricorda Marcanio: un uomo dal cuore grande e dalla signorilità ed eleganza esemplare

Celano. E’ deceduto ieri all’ospedale San Camillo di Roma Raffaele Marcanio, impiegato amministrativo al centro trasfusionale dell’ospedale di Avezzano. L’uomo, nato e residente a Celano, era molto conosciuto in paese e la sua morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Questo il commento del sindaco Settimio Santilli

“Non posso non dedicare un pensiero a un amico di tanti, col cuore grande, con cui la vita non è stata mai troppo benevola. Raffone se ne è andato, voleva vivere, voleva vivere finalmente meglio, ma non ce l’ha fatta. Lo ricordo con molto affetto, perché gli volevo bene, ma lui si faceva voler bene, sempre disponibile e gentile a lavoro, al centro trasfusionale di Avezzano”.

“Non sono riuscito a venirti a trovare a Roma e questo rimpianto me lo porterò per sempre. Magari un giorno in un altro mondo, riusciremo a fare la famosa cena che ci eravamo ripromessi di fare, senza parlare dei problemi di salute, lontano da tutto e tutti. Nel frattempo ti porterò nel mio cuore, nella tua eleganza e signorilità. Ciao Raff”