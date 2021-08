Santi Martiri 2021, a Celano arriva il live di Clementino: come partecipare al concerto

Celano. Sarà Clementino il super ospite della festa patronale a Celano, il 26 agosto, in occasione dei Santi Martiri.

Il rapper sarà in piazza IV Novembre e porterà sul palco marsicano i suoi più grandi successi. Il concerto si terrà nel rispetto delle norme anticovid. Nell’area contingentata l’ingresso sarà autorizzato ai possessori del Green Pass.

Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmò un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006.

Tre anni più tardi entrò nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 formò i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper siglò un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa, che riscosse un discreto successo in madrepatria, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album e venendo certificato disco d’oro.

Verso la fine del 2014 Clementino ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook di essere al lavoro su un nuovo album in studio, intitolato Miracolo! e pubblicato il 28 aprile 2015. Anche questo album presenta numerose collaborazioni con rapper italiani, quali Fabri Fibra, Gué Pequeno, Marracash, Noyz Narcos ed Ensi.

Il 16 marzo 2015 è stato pubblicato il video del brano Lo strano caso di Iena White, a cui ha fatto seguito Strade superstar, uscito il 20 dello stesso mese. Il 10 aprile 2015 è entrato in rotazione radiofonica il primo singolo Luna, seguito il 24 luglio da Sotto le stelle.

Il 5 maggio 2015 è uscito l’album Ora o mai più del produttore italiano Don Joe, contenente tra le varie tracce Woodstock, inciso con Clementino e Rocco Hunt. Il 13 dicembre dello stesso anno è stata annunciata la sua partecipazione alla 66esisma edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano Quando sono lontano, con il quale si piazza al settimo posto della classifica finale della kermesse. Nella terza serata del Festival, dedicata alle cover, ha presentato Don Raffaè del celebre cantautore Fabrizio De André ed è stato collocato al terzo posto della classifica finale della puntata.

Nel 2019 Clementino torna sulle scene musicali con il sesto album in studio Tarantelle, pubblicato il 3 maggio. Per la promozione del disco sono stati resi disponibili i singoli Gandhi, Un palmo dal cielo, Hola!, Chi vuol essere milionario? e Mare di notte. Verso la fine dell’anno Clementino pubblica il singolo Come fa? in collaborazione con MadMan, mentre nel 2020 collabora con Gigi D’Alessio ai singoli Como suena el corazón e Buongiorno.

Dal 27 novembre 2020 è giudice della prima edizione del programma The Voice Senior, trasmesso in prima serata su Rai 1. Il 21 dicembre successivo Clementino ha pubblicato il singolo Partenope, nel quale omaggia la città di Napoli. Il brano ha segnato l’esordio dell’artista con la Sony Music dopo anni in Universal.