Sante Marie, wi-fi cittadina gratuita, Berardinetti: sarà accessibile a tutti e rappresenterà una grande opportunità per il paese e i suoi abitanti

Sante Marie. Terminati i lavori per la wi fi cittadina, libera, gratuita e accessibile a tutti. “Piazza Wifi Italia”, questo il nome del progetto a cura del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi liberamente tramite un’applicazione, arriva anche a Sante Marie, il borgo marsicano famoso in tutta Europa per il Cammino dei Briganti. Dopo i primi sopralluoghi, necessari a individuare i punti strategici in cui posizione gli hotspot, nei giorni scorsi si è proceduto all’installazione degli stessi e all’esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione della rete.

Soddisfatto il sindaco Lorenzo Berardinetti, sempre attento a coniugare le esigenze dei cittadini con le più moderne e sviluppate tecniche di comunicazione e informazione. Un lavoro, come spiega, che parte da lontano, dalla volontà di rendere accessibile a tutti, e senza spese aggiuntive, un servizio indispensabile quale internet. Questa iniziata, infatti, andrà a potenziare la rete già esistente, fornendo, quindi, un servizio qualitativamente migliore e più funzionale di quello attuale.

“Ancora una volta questa amministrazione si è dimostrata capace di ascoltare le richieste degli abitanti di Sante Marie e di attivarsi, con celerità ed efficienza, per soddisfarle, garantendo loro una concreta vicinanza da parte del Comune”, afferma Berardinetti. “Il nostro paese, come noto, è sempre molto attento a tutto ciò che possa valorizzarne la storia, la cultura, le tradizioni e la bellissima natura nel quale è immerso, ma è indispensabile guardare anche al presente e, perché no, al futuro.

Sono certo che questa rete wi fi potrà portare grande beneficio in paese dove tutti, nessuno escluso, avranno l’opportunità di accedervi per soddisfare le proprie esigenze comunicative, informative e professionali”, conclude Berardinetti.