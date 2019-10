Torna in campo il Sante Marie, squadra accolta in Comune dall’amministrazione: fondamentale la valenza sociale

Sante Marie. Torna in campo il Sante Marie e subito colleziona una vittoria in casa. Si è costituita, dopo anni di pausa, la Polisportiva di Sante Marie che si è messa al lavoro per iscriversi al campionato “Amatori” e ricominciare a giocare. L’associazione, guidata dal presidente Armando D’Eramo, è stata accolta in Comune dal sindaco, Lorenzo Berardinetti e al presidente del consiglio Marco Rossi per un saluto benaugurante.

“Siamo orgogliosi di poter avere di nuovo il Sante Marie in campo”, ha precisato Berardinetti, “e di vedere un coinvolgimento e un entusiasmo così intorno a questa squadra. Abbiamo sistemato il campo sportivo e reso agibili le tribune siamo certi che il calcio farà da traino e coinvolgerà tanti giovani”.

Sabato il Sante Marie ha giocato per la prima volta in casa contro il Capistrello e ha vinto. “E’ un momento importante per il nostro paese”, ha commentato il presidente del consiglio comunale, Rossi, “abbiamo fatto di tutto per far rinascere questa squadra soprattutto per la sua valenza sociale”.