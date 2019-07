Festa a Sante Marie per i protettori Quirico e Giulitta: ecco il programma della tre giorni

Sante Marie. Tutto pronto per la festa patronale di Sante Marie. Da oggi a domenica in paese verranno commemorati i protettori Quirico e Giulitta. Si inizierà alle 18.30 con il vespro nella chiesa in montagna dedicata a San Quirico e poi in serata esibizione nel centro storico del “Campo dei ribelli briganti” alle 21.

Il campus teatrale estivo, alla sua seconda edizione, ideato dai registi Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini domani porterà in scena una rappresentazione nel centro storico di Sante Marie alle 21 e a seguire musica in piazza.

Domani messa alle 7 sempre nella chiesetta a 1.300 metri, banda per le strade del paese dalle 8 e alle 11 messa con processione nella chiesa Madonna delle Grazie. Nel pomeriggio secondi vespri alle 18.30 con passaggio della statuina di San Quirico da una famiglia all’altra e in serata Nino Taranto con l’orchestra “Big band. Domenica alle 10.30 appuntamento in piazza per i bambini, alle 18 processione e poi alle 21.30 Tale e Quale in tour.