Sante Marie dice no alla violenza di genere, pomeriggio di approfondimento con la Commissione pari opportunità

Sante Marie. In occasione della giornata contro la violenza di genere la Commissione delle Pari opportunità del Comune Di Sante Marie, in collaborazione con il Comune di Sante Marie, ha organizzato per sabato un pomeriggio dedicato a questo importante tema con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone nel dire no a ogni forma di sopruso.

L’appuntamento è alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore dove verrà celebrata una messa in memoria di tutte le vittime di violenza. A seguire ci si sposterà nella sala don Beniamino Vitale per l’incontro “La violenza di genere”.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco Lorenzo Berardinetti e l’assessore Simonetta Lattanzi che porteranno i saluti dell’amministrazione comunale e Maria Rita Berardinetti presidente della Commissione.

A entrare nel tema della giornata sarà il parroco, don Michelangelo Pellegrino, che affronterà il tema del “Femminicidio nella bibbia”, seguirà Marialuisa Rossi, psicologa e psicoterapeuta, che tratterà “La violenza di genere e le sue forme”, l’avvocata Carla Lettere “Violenza di genere e strumenti di tutela”, la studentessa Desirèe Martellone che parlerà del messaggio sociale del libro “La violenza sulle donne nella società islamica” di Sandro Valletta e Camilla Mendola. Chiuderà la discussione il professor Valletta che tratterà “La violenza sulle donne non è propria solo nella società islamica”.



A conclusione la Commissione pari opportunità offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti allietato dalla musica del trio Ntfc con Emiliano Girolami alla chitarra, Massimiliano Corradi alla tastiera e Tanja Di Bernardo alla voce che curerà anche delle finestre musicali durante il pomeriggio.

Per partecipare all’iniziativa è necessario essere in possesso del green pass.