Sante Marie come in un quadro d’autore con l’alba di dicembre

Sante Marie – Una foto spettacolare, suggestiva in cui alcune sfumature particolari catturano l’istante di una alba di dicembre. Sta per iniziare una giornata come tante altre, eppure il borgo oggi si sveglia con un colore particolare che sembra voler essere un ottimale preludio al Natale che è ormai in arrivo.

Molti sono i messaggi social in cui si cimentano i primi cittadini, ma questo risveglio denota sicuramente il voler trasmettere pubblicamente la passione e l’amore per il proprio borgo. Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, ancora una volta riesce a stupire per saper cogliere quegli attimi del suo paese e volerli trasmettere per dare lustro alla sua realtà. Ad Maiora.