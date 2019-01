Sant’Antonio alla riscoperta delle tradizioni con le opere degli studenti dell’artistico, tra costumi folcloristici e presentosa

Collelongo. Il Liceo Artistico di Avezzano, in sinergia con l’associazione Sant’Antonio Abate “La Cuttora”, ha promosso il progetto di Alternanza Scuola Lavoro che ha visto coinvolti gli studenti delle classi 3D della sezione Design Moda e Arti Figurative e 4C di Design Gioiello, sotto la direzione delle docenti Emanuela Di Sanza, Eleonora Salvini, Luisa Capannolo e Antonella Leone, assistente di laboratorio.

Nella giornata di ieri, dopo 2 lunghi mesi di formazione, si è concluso il progetto presentato nella chiesa Santa Maria Nuova di Collelongo. Protagonisti, in occasione della festa di Sant’ Antonio, il costume folcloristico, il gioiello abruzzese “la presentosa” e il piatto tipico caratteristico. Il progetto ha la finalità di preservare e far conoscere le tradizioni popolari del territorio, offrendo agli alunni la consapevolezza di essere parte integrante del territorio in cui si è nati.

La raccolta di materiale e documentazione ha permesso ai giovani di affrontare un percorso di alternanza per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale abruzzese, favorendo la socializzazione tra gli studenti, acquisire il senso di cooperazione, apprendere conoscenze specifiche sulle origini e significati del costume e usi tradizionali.

Nella riscoperta delle tradizioni i ragazzi sono stati coinvolti in un progetto di ricerca e rivisitazione, nonché attualizzazione del costume, del gioiello e del piatto tipico caratteristici del luogo. Un viaggio immaginario nel passato in quello che per definizione è considerato “antico” ma che, sicuramente, pone le basi della società moderna.

La mission dell’associazione, che in questi anni a Collelongo ha dato sostegno a nuove iniziative, è proprio questa: fornire valide opportunità di formazione ai giovani per scommettere sul futuro lavorativo, impegnandosi con concretezza nel territorio.

Il protocollo firmato con l’associazione intende coniugare le finalità educative del sistema d’istruzione con le esigenze del mondo del lavoro, per consentire ai giovani di mettersi alla prova, di unire al sapere il saper fare. Soddisfatti del progetto il dirigente scolastico dell’istituto, Annamaria Fracassi, la presidente dell’associazione Stefania Gatti, Luciano Sucapane, presidente del comitato “S.Antonio 2019” e il primo cittadino Rossana Salucci. Protagonisti indiscussi gli studenti con le loro opere.