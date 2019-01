Santa Croce, parla il legale del Comune di Canistro: ad oggi nessuna sentenza definitiva

Avezzano. “Nell’articolo “Rifìuti: Santa Croce intima a Comune Canistro annullamento istanze pagamento smaltimento” pubblicato ieri da Abruzzo Web, si legge che “La Società Santa Croce ha intimato al Comune di Canistro di annullare, entro il termine di 30 giomi, le cartelle esattoriali dei tributi sui rifiuti (Tarsu, Tares e Tari) che l’Autorità giudiziaria ha già giudicato non dovuti”.

A dichiararlo è Armando Di Pietro, legale del Comune di Canistro, che prosegue: “naturalmente non è questa la sede più opportuna per parlare di complesse questioni giuridiche. In qualità di difensore del Comune di Canistro nel contenzioso tributario con Santa Croce s.r.l., ritengo opportuno svolgere soltanto alcune precisazioni:

1. per quanto concerne la TARSU 2007 e 2008, la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 10811 e 10812/2016, ha dato definitivamente ragione al Comune di Canistro, affermando che “sia nel caso di TIA che di TARSU incombe ali ‘impresa contribuente l ‘onere di fomire ali ‘amministrazione comunale i dati relativi alla documentazione relativa alle imprese specializzale incaricate di provvedere allo smaltimento dei rifiuti. Tale prova, in base alle risultanze emerse, non è slala fomila dalla società “;

2. con riferimento alla TARSU 2012, su cui si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale d i L’Aquila con la sentenza n. 400/2018, a breve notificherò a Santa Croce

s.r.l. un ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, in virtù della delibera di Giunta comunale n. 73 del 1O.O1.2019;

3. quanto alla TARES 2013, TARI 2014 e 2015, su cui è intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale con le sentenze n. 77 e 78/2018, ho già provveduto ad incardinare i relativi giudizi di appello presso la Commissione Tributaria Regionale.

In estrema sintesi, ciò significa che ad oggi, se si prendono in considerazione i processi in cui il Comune è difeso dal mio studio legale, non c’è alcuna sentenza “definitiva” in favore di Santa Croce s.r.l. Esistono, invece, le citate sentenze della Suprema Corte favorevoli al Comune di Canistro, a cui dovranno uniformarsi le commissioni tributarie di primo e secondo grado. In caso contrario, con l’amministrazione comunale guidata da Angelo Di Paolo siamo pronti a ricorrere fino in Cassazione, al fine di vedere riconosciute le ragioni dell’ente locale”, ha concluso Di Pietro.